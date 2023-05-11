"مياه الدقهلية" تجرى تقييم المسار الوظيفى لـ915 من العاملين بالشركة لعام 2023

واستمرت الاختبارات على مدار 5 أيام، على فترتين صباحية ومسائية، بداية من يوم الأحد الموافق 7/5/2023، وحتى اليوم الخميس الموافق 11/5/2023، بمقر مركز التدريب الإقليمى.

وأوضح نصر، أن تلك الاختبارات تتم لرفع كفاءة العاملين بالشركة، من خلال إمداد العاملين بالمواد العلمية التى تخص أعمالهم، ثم اختبارهم بها للتأكد من إلمامهم بها بشكل جيد، ومن ثم تحسين جودة العمل، وحصولهم على الترقية عن استحقاق للنهوض بالشركة.