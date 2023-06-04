مدينة أرمنت تزيل 9 حالات تعد على مساحة 1800 متر غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك ضمن الموجة 21 للإزالات، وبالتنسيق الكامل بين جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحسم، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، برئاسة العميد عادل شرشر، بحملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية المحاميد بحرى على مساحة 1800 متر، وكانت الحالات أسوار وعشش بالطوب الأبيض ومونة الطين، وقد تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة نائب رئيس المركز ومدير المرافق ومدير المتابعة بالمركز ورئيس القرية ومشرفي الإدارة الزراعية.

وكانت قد كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر، بتنفيذ 4 حالات إزالة تعدي بالبناء فى المهد على الأراضي الزراعية، والحالات التى تمت إزالتها جاءت كما يلي:- (الحالة الأولى إزالة بارمنت الوابورات بحوض السبيخة عبارة قواعد خرسانية على مساحة 175 متر - والحالة الثانية إزالة بقرية المراعزة الشرقية عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 175 متر، أما الحالة الثالثة إزالة بمدينة ارمنت الوابورات بحوض الشروة وكانت بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 175 متر).

أما الحالة الرابعة فقد كانت إزالة بمدينة أرمنت الوابورات بحوض الـ125 إصلاح زراعي، والتى جاءت عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 200 متر، وتم التحفظ على مواد البناء، وتمت الإزالة لجميع الحالات بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين، حيث شارك في الإزالة نائب رئيس المركز ومدير المتابعة ومدير المرافق بالمركز وفني التنظيم بالادارة الهندسية، ومشرفي الإدارة الزراعية بأرمنت ومشرفى جمعية الإصلاح الزراعى.