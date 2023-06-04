اليوم السابع
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مدارس الجيزة تعلن اليوم نتائج طلاب الصف الثانى الثانوى

الأحد، 04 يونيو 2023 09:00 ص
مدارس الجيزة تعلن اليوم نتائج طلاب الصف الثانى الثانوى محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تعلن مدارس محافظة الجيزة اليوم الأحد، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصف الثاني الثانوي، وذلك وفقا لجدول إعلان نتائج آخر العام المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة حرصها على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، وإتاحتها للطلاب فى كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
وأصدرت المديرية توجيهاتها للإدارات التعليمية بنشر نتائج الصفين الأول والثاني الثانوى بجميع مدارس المحافظة مجانا، على أن تقوم إدارة كل مدرسة بتعليق كشوف النتائج على جدران المدرسة من الداخل ليعرف كل طالب نتيجته دون أي مقابل مادي تحت أي مسمى.
 
يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت يوم أمس السبت نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2923 لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك في كشوف واضحة داخل المدارس.
 
 

موعد اعلان نتيجة اولى ثانوي

نتيجة اولى ثانوي الجيزة

نتيجه اولى ثانوى الجيزة

نتيجه تانيه ثانوى الجيزة

نتيجة ثانية ثانوي الجيزة

نتيجة طلاب الصف الاول الثانوي في الجيزة

نتيجة أولى ثانوى في الجيزة

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