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إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوى بالجيزة يومى السبت والأحد

الجمعة، 02 يونيو 2023 11:26 م
إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوى بالجيزة يومى السبت والأحد محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصف الأول الثانوي العام يوم غد السبت الموافق 3 يونيو، ويوم الأحد الموافق 4 يونيو لطلاب الصف الثاني الثانوي العام؛ تيسيرا على أولياء الأمور. 
 
وأكدت المديرية أن النتائج ستعلن بلوحة الإعلانات بالمدرسة دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحرصا على أمن وسلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس.
 
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يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 الدور الأول، مساء أمس الأربعاء، بنسبة نجاح 85,17%.
 
وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.
 
وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

امتحانات صفوف النقل

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جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023

موعد اعلان نتيجة اولى ثانوي

نتيجة اولى ثانوي الجيزة

نتيجه اولى ثانوى الحيزه

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