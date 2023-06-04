محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ _ محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، عددًا من الطلبات والموضوعات التي طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدوائر المتعددة الخاصة بالخدمات التي تقدم للمواطنين، ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة حلها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده محافظ كفر الشيخ بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هناك اهتمام كبير ومتابعة يومية من مجلس الوزراء بأعمال توريد القمح، مشيراً إلى أنه تم توريد 85% من المستهدف من الأقماح، وأنه يتابع أعمال توريد القمح على مدار الساعة سواء ما يتم توريده ل 22 موقعاً بالمحافظة أو ما يتم نقله من أقماح المحافظة لخارجها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم مناقشة عدد من المقترحات والأفكار التي طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للإستفادة المثلى للأراضي لإقامة مشروعات بقرى مراكز المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بمراكز كفر الشيخ ودسوق والحامول وسيدي سالم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بعقد اجتماعا طارئا لتذليل العقبات لتوصيل الغاز الطبيعي بمركزى الحامول والرياض، يضم مسئولي شركة الغاز وهيئة الطرق، وأعضاء مجلس النواب عن المدينتين، ومجلس المدينين، كما أشار محافظ كفر الشيخ، أنه سيبحث توفير فرص عمل للشباب الأيتام المقيمين بدور الأيتام، ليكون لهم دخلا ثابتا ويستطيعون تكوين أسر لهم .

فضلا عن فحص عدد من المشاكل التي تتصل بالخدمات اليومية المقدمة لمواطني المحافظة ووضع عده حلول تنفيذية لها.