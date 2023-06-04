تنظيم معرض ملابس لدعم 200 أسرة بقرية الشهابية فى مركز بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على (200) أسرة، ضمن الأسر الاولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، وجمعية الأورمان.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

وأشار شعبان، إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى كفر الشيخ تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن هذه الأسر تفتقر الى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

يذكر أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.