محافظ قنا يوجه بضرورة التنسيق بين مستشفيات الصحة والجامعة

قنا صابر سعيد

وجه اللواء أشرف الدأودي، محافظ قنا ، بضرورة التنسيق الكامل بين المستشفيات الجامعية ومديريه الصحة والسكان، فيما يتعلق بتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال التعاون التام بين جميع المستشفيات، وتوحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ قنا بمكتبه، لمتابعة الوضع الطبى بالمحافظة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف الأحمر، وكيل مديرية الصحة، والدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب جامعة جنوب الوادي، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حجاج منصور، مدير عام المستشفيات الجامعية.

وقال الداودي، إن محافظة قنا تمتلك قاعدة بيانات كاملة بالوضع الراهن فى قطاع الصحة بالمحافظة، من حيث عدد الأطباء، وأطقم التمريض، وعدد الأسرّة والحضانات وأسرّة العناية المركزة للتسهيل على المواطن وإتاحة المكان المناسب لتقديم الخدمة الطبية، مشيدا بأداء القطاع الطبى فى المحافظة وظهر ذلك جليا خلال فترة جائحة كورونا مما جعل المحافظة فى المراكز المتقدمة فى قطاع اللقاحات وأمصال كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية.