السكرتير المساعد بقنا يفتتح أعمال إحلال وتجديد مسجد الرشايدة بقرية الحلفاية قبلي

افتتح محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أعمال إحلال وتجديد مسجد الرشايدة بقرية الحلفاية قبلي التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك بحضور الدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والنائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى القرية.

واستمع السكرتير العام المساعد والمصلين إلى خطبة الجمعة، والتى تحدث فيها الإمام عن "احترام الكبير" ، وتعرض فيها لبعض القصص والمواقف التي حدثت في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه، والتي أظهرت مدي احترامهم للكبير، ثم أدى " أبوكريشة " والحضور شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، وعقب ذلك هنأ أهالي القرية بمناسبة افتتاح المسجد، معربا عن سعادته بالمشاركة في افتتاح بيت من بيوت العبادة يُذكر فيها اسم الله ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، مثمناً دور وزارة الأوقاف فى افتتاح العديد من المساجد، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية .

يُذكر أن المسجد يقع على مساحة 173متر، وتم إحلاله وتجديده بتكلفة 500الف جنيه بالجهود الذاتية، حيث تم تنفيذ أعمال دهانات لصحن المسجد و الواجهات وتركيب سيراميك لدورات المياه وبلاط لصحن المسجد وتغيير للسباكة والكهرباء، وتم فرشه من قبل وزارة الأوقاف.