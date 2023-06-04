محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمشروع معالجة الصرف الصحي الثنائية بالمنشأة

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج سير العمل بمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية رقم (2)، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، ومعدلات الأداء.

رافق محافظ سوهاج خلال الجولة أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وأحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاة.

وتفقد محافظ سوهاج سير العمل بالمشروع، والمقام على مساحة 50 فدان، بطاقة 35000 /65000 ألف متر مكعب/يوم، وبتكلفة مليار جنيه تقريبا، واستمعا إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المشروع، والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 73% اعمال مدينة، و36% أعمال كهروميكانيكية .

يذكر أن المحطة تخدم 25 قرية وتوابعها بنطاق مركز المنشاة، وهي قرى " الرويهب، كوم بدار، الزوك الغربية، الكوامل قبلي، السقرية، الخنانسة غرب، العمايدة، الخنانسة شرق، أولاد علي، الهماص، الزارة، خارفة المنشاة، الاحايوة غرب، عوامر العسيرات، الدويرات، الشواولة، جزيرة المنتصر، العنبرية، روافع العيساوية، البياضية بالناظر، البواريك، الباجية بالشيخ يوسف، الزوك الشرقية، الحريزات الغربية، الحريزات الشرقية " .