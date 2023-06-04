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محافظ بورسعيد: تسليم 3000 وحدة سكنية بمشروع الكراسة الزرقاء

الأحد، 04 يونيو 2023 03:31 م
محافظ بورسعيد: تسليم 3000 وحدة سكنية بمشروع الكراسة الزرقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن الانتهاء من تسليم 3000 وحدة سكنية بمشروع  الكراسة الزرقاء ( مشروع 9000) ب 134 عمارة  من إجمالي 223 عمارة كاملة التشطيب بمسطح 90 مترا، إلى مستحقيه من أبناء بورسعيد، مشيرا إلى أنه تم تسليم حوالي  60% من المشروع، منذ بداية يناير 2023، مؤكدا انه وجه بتذليل كافة المعوقات التي تضمن سرعة الانتهاء من تسليم كافة وحدات المشروع لمستحقيه. 
 
وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك تنسيق وجهود مكثفة بين كافة الجهات المختصة بالعمل لسرعة الانتهاء من تسليم وحدات المشروع بالكامل في أسرع وقت. 
 
وأكد مهندس عماد البشره، وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، أن محافظة بورسعيد تقوم بتسليم الوحدات يوميا للمواطنين بمجرد تحصيل قيمة عدادات المرافق وفى نفس اليوم يتمكن المواطن من استلام الوحدة السكنية وذلك بالتنسيق مع كافة المرافق المتعددة ( الكهرباء والغاز والمياه والتليفونات )
 
ويستمر تسليم وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء ( مشروع 9000) الى مستحقيه من أبناء بورسعيد ،  حيث بدأت أعمال تسليم المشروع فى الثامن من يناير الماضي ،  وتكون الأولوية لجاهزية العمارات والوحدات للتسكين مع استمرار التسليم طبقا لتحرير المحاضر عن طريق اللجنة المشكلة من وزارة الاسكان.
 
 
 

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