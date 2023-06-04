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محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بمجموع 244,5 درجة

الأحد، 04 يونيو 2023 12:28 م
محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بمجموع 244,5 درجة طلاب - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بمجموع 244,5 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية ببورسعيد. 
 
وقال محافظ بورسعيد، إن القيادة السياسية والدولة تولى اهتماماً كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة فى ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالباً كافة العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق أعلى النتائج.
 
كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد اعتمد نتيجة الفصل الثانى من العام الدراسى 2022_ 2023 للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84,3% من إجمالى المتقدمين للامتحانات، وأن بورسعيد من أولى المحافظات التى شهدت تطبيق نظام البابل شيت خلال امتحانات الشهادة الاعدادية.

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