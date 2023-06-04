محافظ الدقهلية: 350 مليون جنيه تكلفة توصيل المرافق بمنطقة 108 فدان بجمصة

الدقهليه شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، القيام بجولة ميدانية بمدينة جمصة لمتابعة سير العمل في توصيل المرافق بمنطقة الـ108 فدان امتداد المنطقة الصناعية بجمصة.

وأكد "مختار" سرعة الانتهاء من أعمال المرافق بالمنطقة المشار إليها، موضحا أنه يجري تنفيذ أعمال توصيل المرافق لقطع الأراضي بمنطقة الـ108 فدان، تمهيدا لطرحها على المستثمرين وأصحاب المشروعات وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 350 مليون جنيه.

وقال "مختار" إن المنطقة تستوعب العديد من الصناعات والأنشطة المتنوعة منها الصناعات التعدينية والكيميائية وصناعات الادوية والمنسوجات والاخشاب والصناعات الغذائية والصناعات الكهربية وغيرها من الصناعات التي تستهدف دفع عجلة الانتاج واتاحة فرص العمل لابناء الدقهلية فضلا عن المساهمة في زيادة الناتج القومي ودفع عجلة الاقتصاد المصري.

وأضاف" مختار" أنه تم حتي الآن الانتهاء من تنفيذ أعمال الشبكة الداخلية للمياة والصرف الصحي منها البيارة ومحطة الرفع وشبكة الكهرباء الداخلية ولوحة توزيع الكهرباء ويجري حاليا إنهاء أعمال طبقة الاساس للطرق وأعمال البردورات وبلاط الانتر لوك.

ومن جانبها اوضحت وكيل وزارة الاسكان انه تنفيذا لتكليفات "السيدمحافظ الدقهلية" فقد تم متابعة الاعمال علي الطبيعة في جميع قطاعات المرافق التي يتم تنفيذها بالمنطقة حيث بلغت نسبة التنفيذ 80٪ واضافت ان المتابعة علي الطبيعة استهدفت الوقوف علي نسب التنفيذ ومعدلات الاداء وتذليل العقبات التي قد تعترض التنفيذ للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة، وفي ذات السياق اضافت انه يتم حاليا اعداد الدرسات اللازمة لتنفيذ مجمع طبي وصيدليات لخدمة ابناء المنطقة ومدينة الشيخ زايد بجمصه.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية والعمل علي إنشاء مصانع جديدة لتوفير فرص عمل للشباب وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين في عام الصناعه لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.