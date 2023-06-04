محافظ الدقهلية: إنشاء مستشفى شربين المركزى الجديد بتكلفة مليار و400 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن صدور امر إسناد للبدء فى انشاء مستشفى شربين المركزى الجديد بتكلفة 1 مليار و400 مليون جنيه ويتم تنفيذ خلال 24 شهر من وذلك بمعرفة وزارة الصحة.

ووجه مختار، الشكر لوزارة الصحة على هذا المشروع العملاق الذى يأتى استكمالا لمشروعات حياة كريمة بمركز شربين للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بقرى حياة كريمة، مشيرا أن الشركة القائمة على تنفيذ المشروع تسلمت موقع ارض المستشفى الجديد اليوم بحضور لجنة من مديرية الصحة بالدقهلية.

وأكد مختار، أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدول المصرية على مر تاريخها فى إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة فهى ابعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم فى كافة القطاعات، ووجه "مختار" للتنسيق الكامل مع الشركة المنفذة لتذليل العقبات التى تواجه الاعمال لتنفيذ المشروع فى التوقيت المحدد له.

جاءت تصريحات "مختار" بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشأن الاجراءات التى تمت فى هذا الشأن مشيرا انه تنفيذا "لتكليفات كلا من وزير الصحة ومحافظ الدقهلية" ستكون هناك متابعة مستمرة لأعمال التنفيذ خطوة بخطوة بالتنسيق مع الشركة الوطنية العامة للمقاولات القائمة على تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.