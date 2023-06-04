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محافظ الجيزة يسلم اليوم 57 كرسيًا كهربائيًا وموتوسيكلاً لذوى همم

الأحد، 04 يونيو 2023 01:00 ص
محافظ الجيزة يسلم اليوم 57 كرسيًا كهربائيًا وموتوسيكلاً لذوى همم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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يسلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، 18 موتوسيكلاً و39 كرسياً كهربائياً لذوي الهمم والقدرات الخاصة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "قادرون باختلاف" لدعم ذوي الهمم.
 
يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سلم مؤخرا منحا مالية مهداة من إحدى المؤسسات الخيرية لـ50 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج بواقع 20 ألف جنيه لكل فتاة وبقيمة إجمالية مليون جنيه، ضمن المرحلة الرابعة من مراحل عمل مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الجيزة والمؤسسة لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.
 
وسلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مؤخرا منحا مالية مهداة من إحدى المؤسسات الخيرية لـ50 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج بواقع 20 ألف جنيه لكل فتاة وبقيمة إجمالية مليون جنيه، ضمن المرحلة الرابعة من مراحل عمل مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الجيزة والمؤسسة لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.
 

 


ذوي الهمم

محافظ الجيزة

الجيزة

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محافظة الجيزة



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