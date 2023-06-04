مجلس مدينة غارب يعلن عن وظائف جديدة بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن وجود وظائف خالية فى احدى شركات طاقة الرياح العاملة فى نطاق مدينة رأس غارب، واحتياجها لعدد 10 وظائف شاغرة لأهل ومواطني مدينة رأس غارب .

وأكد مجلس المدينة ان اختبار ابناء راس غارب فى تلك الوظائف جاء حرصا علي المشاركة المحلية المجتمعية، علما بأن جميع المقبولين للوظائف المتاحة سوف يتمتعون بالتأمين الاجتماعي و الانتقالات من و إلي الموقع و غيرها من المميزات الأخرى.

وعن الوظائف المطلوبة : عدد 2 مهندس مدني، خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمهندس مدني في مشروعات طاقة الرياح، وان يجيد اللغة الانجليزية بامتياز، وان لا يتجاوز سنه ال 35 سنة .

كذلك مطلوب 2 مهندس مدني، خبرة لا تقل عن سنة كمهندس مدني في مشروعات طاقة الرياح، ويجيد اللغة الانجليزية بامتياز، وان يكون الحد الاقصى السن 23 سنة.

كما تضمن الاعلان 2 مسئول صحة وسلامة مهنية بخبرة لا تقل عن 3 سنوات كمسئول صحة وسلامة مهنية في مشروعات طاقة الرياح، لغة انجليزية ممتازة، الحد الاقصى للسن 27 سنة، حاصل على قدر كافي من الشهادات المعتمدة يؤهله للعمل.

مسئول تواصل مجتمعي على دراية بالتواصل مع المجتمع المحلي برأس غارب، ولديه القدرة على حل المشكلات، مهارات تواصل ممتازة، تحدث اللغة الانجليزية بشكل جيد جدا، الحد الاقصى للسن 30 سنة، ويفضل من له خبرة بنفس الوظيفة سابقا.

وتضمن الاعلام متخصص في التنوع البيولوجي

يكون على دراية تامة بأنواع الحيوانات والطيور والنباتات المتواجدة في منطقة رأس غارب، و القدرة الفائقة على التعامل كافة انواع الكأئنات الحية في منطقة المشروع

ك، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال، ولغة انجليزية جيدة جدا، والسن لا يتجاوز 35 سنة.

كذلك عدد 2 مترجم لغة صينية

لغة صينية ممتازة, و لغة انجليزية جيدة جدا ، ولدية مهارات تواصل ممتازة، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس الوظيفة المطلوبة، والسن لا يتجاوز 30 سنة.

ويكون التقدم من خلال المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بدءا من اليوم الاحد وحتى الخميس الموافق ( 8/6/2023 )، والاوراق المطلوبه

السيرة الذاتية + صورة البطاقة.