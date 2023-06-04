مجلس الدولة يبدأ تسلم مستندات المعينين الجدد بوظيفة مندوب مساعد دفعة 2020

كتب- أحمد عبد الهادي

استقبلت إدارة مجلس الدولة ، اليوم الأحد خريجى كليات الحقوق من دفعة 2020 لتقديم المستندات النهائية للمعينين بوظيفة مندوب مساعد, بعد تصديق قرار الرئيس السيسى بتعينهم رسميا وعدد 196 مندوبا مساعدا.

كما حددت، مواعيد تقديم تلك الأوراق، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وذلك بدءا اليوم الأحد الموافق 4 يونيو للمعينين من رقم 1 وحتى رقم 70، ويوم الإثنين بدء من رقم 71 وحتى رقم 140، ويم الثلاثاء للمعينين بداية من رقم 141 وحتى 196.

وتقدمت إدارة المجلس، بالتهنئة إلى المندوبين المُساعدين من دفعة 2020 المُعينين بالقرار الجمهورى رقم 206 لسنة 2023، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

وأوضحت وحدة تعينات الأعضاء بمجلس الدولة، أن يجب على المندوبين المُعينين اتباع بعض الإجراءات والشروط، مثل تقديم المستندات والأوراق المطلوبة على النحو التإلى: 5 صور شخصية حديثة بالزى الرسمى وخلفية بيضاء سادة، و٣ صور من بطاقة الرقم القومي، وإقرار الذمة المالية من البريد، وتقديم ما يُفيد قبول الاستقالة من أى جهة يعمل بها، وأصل شهادة بالموقف من التجنيد.

كان قد صدر قرار جمهورى بتعيين دفعة المعينين الجدد بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد، البالغ عددهم 196 مندوبا مساعدا، بعد صدور قرار من الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القرار رقم 206 بتعيين دفعة 2020 من مندوبى مجلس الدولة.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 25 ديسمبر 2022 وبناء على ما عرضه، قرر وزير العدل فى المادة الأولى تعيين مندوبًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2020.