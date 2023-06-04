للصحة للعقلية.. 6 عادات يومية تساعدك فى خفض مستويات التوتر

الإجهاد هو رد فعل نفسي وفسيولوجي على العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على قدرة الفرد على التعامل مع المواقف المختلفة، وتتضمن بعض الأسباب الشائعة للتوتر ضغط العمل، والمشاكل المالية، والمخاوف الصحية، وهناك عدد من العادات اليومية التي يمكن أن تساعدنا على خفض مستويات التوتر لدينا وتحسين رفاهيتنا بشكل عام، وإليك النصائح لمساعدتك في تقليل التوتر، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
للصحة للعقلية.. 6 عادات يومية تساعدك فى خفض مستويات التوترالأحد، 04 يونيو 2023 01:00 ص
التوتر
كتبت ميرفت رشاد
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