لا تفوتوا الفرصة.. قمر العسل يزين سماء مصر بعد غروب الشمس ويكتمل بدرا

كتب ـ محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية تشهد اليوم الأحد 4 يونيو، بدر (ذو القعدة)، حيث يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم وتبلغ نسبة لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية: يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 3 إلى 5 يونيو، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الفراولة حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة في هذا الوقت من كل عام، كما يُعرف أيضا بقمر الزهور وقمر العسل .

وقال: علما بأن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.