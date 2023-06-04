كيف ساهمت جامعة الإسكندرية فى مشروع فصل شبكة الأمطار بالمحافظة؟

الإسكندرية أسماء على بدر

تعتبر كلية الهندسة جامعة الإسكندرية هى استشارى مشروع فصل شبكات الأمطار عن شبكة الصرف الصحي التى تعمل عليها الدولة حاليًا للقضاء على ظاهرة تراكم مياه الأمطار فى شوارع الإسكندرية والقضاء على تداعيات التغييرات المناخية.

1- تهدف الاستراتيجية إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق المتضررة من تداعيات التغيرات المناخية في موسم نوات الشتاء .

2- يتم تنفيذ الاستراتيجية على عدة مراحل.

3- تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 9 مشروعات،تستهدف حل مشكلات تراكم وتجمع مياه الأمطار بمناطق ومساحات مخدومة للمشروع،.

4- المشروع لا يستهدف نقاطا ساخنة أو الكورنيش فقط، وذلك من خلال تجميع مياه الأمطار باستخدام الجريان السطحي للشوارع الجانبية وخطوط الانحدار بالشوارع الرئيسية والكورنيش.

5- تم تنفيذ خطوط انحدار بطول 1400 متر طولي بأقطار مختلفة.

6- تم استخدام مواسير محلية الصنع من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومن استشاري المشروع (كلية هندسة جامعة الاسكندرية).

7- كان من المخطط أن يتم الانتهاء من تلك المشروعات الثلاثة خلال 9 أشهر.

8- إدارة المياه بالهيئة الهندسية تعمل حالياً على ضغط برامج التنفيذ للإسراع بتنفيذ هذه المشروعات خلال نصف المدة الزمنية المحددة، وذلك من أجل اللحاق بموسم النوات.

9- مضاعفة ساعات العمل، وزيادة عدد العمالة الموجودة في مواقع العمل لإنهاء المشروع .

10- المرحلة الأولى من الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار في نطاق أحياء شرق والمنتزة أول، وذلك في منطقة سموحة ( النقل و الهندسة - ميدان فيكتور عمانويل ) وسيدي بشر ( محمد نجيب وخالد بن الوليد و شارع 57 ).