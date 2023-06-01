رئيس جامعة الإسكندرية يبحث إنشاء درجات علمية مزدوجة مع جامعة ساوث هامبتون بالمملكة المتحدة

الإسكندرية أسماء على بدر

زار الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية ، مقر جامعة ساوث هامبتون بالمملكة المتحدة، وذلك لمناقشة الاتفاق على إنشاء عدد من الدرجات العلمية المزدوجة بين الجامعتين في عدة برامج للدراسات العليا والمرحلة الجامعية الأولى والبرامج المهنية المختلفة في التخصصات التي تخدم رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وذلك بحضور الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور أمين ملطي مسؤول ملف الإتفاقيات الدولية بجامعة الإسكندرية مع الجامعات البريطانية، ومن الجانب البريطاني، الدكتور مارك سميث رئيس جامعة ساوث هامبتون، ود. ديبورا جيل، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، ود. سابو بادماداس، عميد كلية العلوم الاجتماعية، ود. سو كولي، عميد كلية العلوم الإنسانية، والدكتور بشير الوليد منسق العلاقات الدولية لمنطقة الشرق الاوسط بالجامعة.

وقام المكتب الثقافي المصرى بلندن بدور هام في التنسيق وتنظيم زيارة رئيس جامعة الاسكندرية للمملكة المتحدة، ومناقشة التعاون العلمي مع الجامعات البريطانية المتميزة، وتسهيل عقد شراكات علمية مزدوجة بين الجانبين، هذا وقد رافقت د. رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وايرلندا لوفد جامعة الاسكندرية في كافة زيارته العلمية للجامعات البريبطانية، وذلك تدعيما لجامعة الاسكندرية في إبرام العديد من الشراكات العلمية مع الجامعات البريطانية.

وأكد رئيس جامعة الاسكندرية تسعى لإبرام العديد من اتفاقيات التعاون مع كبرى الجامعات الدولية وذلك للمساهمة في ربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية، وخلق باحثين متميزين في مجالات تتوافق مع فكر التطوير لإستراتيجية التعليم العالي في إطار استراتيجية مصر 2030.

وأشار قنصوه أنه تم خلال الاجتماعات الاتفاق على البدء بعدد من البرامج المشتركة مع كليات الأعمال والحاسبات والحقوق والعلوم والآداب والهندسة، ودعم التعاون العلمي والبحثي المشترك بين جامعة الإسكندرية وجامعة ساوث هامبتون، مشيراً لرعاية جامعة الإسكندرية لإنشاء برنامج تطوير أبحاث مشتركة للنابغين من باحثي جامعة الإسكندرية مع نظرائهم من جامعة ساوث هامبتون بما يخدم رؤية الدولة المصرية، وتماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لخلق اقتصاد المعرفة من خلال ربط الأبحاث العلمية بالصناعة بمفهومها الشامل.

ولفت قنصوة أنه سيتم ربط تكنولوجي بارك بجامعة الأسكندرية وحاضنات ومسرعات الأعمال بمثيلتها في ساينس بارك بجامعة ساوث هامبتون، مضيفا أنه خلال الزيارة تمت مناقشة قبول الطلاب المتميزين من برنامج الدرجات المزدوجة بجامعة الإسكندرية للتدريب في جامعة ساوثهامبتون لفترات متفاوتة طبقا لطبيعة دراستهم، والتمتع بكافة الخدمات الطلابية للجامعة أثناء فترة دراستهم.

وأشاد وفد جامعة ساوث هامبتون بمستوى خريجي جامعة الإسكندرية، وأبدوا حرصهم على العمل بشكل متكامل مع جامعة الإسكندرية من خلال شراكة محورية استراتيجية تخدم أهداف تطوير البحث العلمي وتضمن الحصول على أعلى جودة وتقديراً أكاديمياً لخريجي البرامج المزدوجة المقترحة.