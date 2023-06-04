علامات تدل على أن طفلك يعانى من ضعف السمع

إيناس البنا

فقدان السمع فى الأطفال هو عيب خلقي شائع يمكن أن يؤثر على قدرة الطفل على تطوير الكلام واللغة والمهارات الاجتماعية.

ما هو ضعف السمع عند الأطفال؟

يمكن أن يحدث فقدان السمع عندما لا يعمل أي جزء من الأذن بالطريقة المعتادة، إذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني من ضعف السمع، يجب التوجه إلى الطبيب الخاص به على الفور

ما هى الأعراض التى يمكن ان تشير لضعف السمع؟