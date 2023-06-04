صرف تعويضات للمواطنين بالقطاع الرابع لتوسعات ميناء العريش

أعلنت محافظة شمال سيناء، أن لجنة تدقيق حصر توسعات ميناء العريش البحرى المشكلة بالقرار (274) لسنة 2022، أصدرت كشف (9) تعويضات بأسماء المواطنين بالقطاع الرابع "ضاحية الزهراء - شرق العبور" بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى الصادر لها القرار الجمهورى رقم (465) لسنة 2021.

وهم عبد الرحمن حمدان نصار أبو زور الزهراء، محمد العيسوى سلامه حسن الليثى، امل محمد درویش محمد، يوسف عوده سلامه سویلم، فراج مسلم فراج موسى، عماد عبد الفتاح بكر سعداوى.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء اسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد بنطاق (الجورة) عدد المزارعين 6 مزارع، ونطاق (ابو الفيتة)، عدد المزارعين 5 مزارع، ونطاق (ابو طويلة) عدد المزارعين 1 مزارع، ونطاق (الخروبة) عدد المزارعين 3 مزارع، ونطاق (الشلاق) عدد المزارعين 5 مزارع.

وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء أسماء 25 من المواطنين تقرر صرف تعويضات لهم ممن اضيرت منازلهم من الحالات المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد بتاريخ استحقاق يوم 2023/6/5 ببطاقة الرقم القومى كلا حسب تواجده.

والحالات التى تقرر صرف تعويضات لهم هم محمد سلیم سلامه حسین، عيده محسن محمد جبر، صلاح سلام سالم صلاح، حسین محمد حسن القنجه، شریف موسى هويشل حمود، عبدالسلام اسعد سلامه منصور، جمعه محسن محمد سالم، سلامه مسلم عياش أبو الخضير، ورثة عواد حماد عواد، محمد سلیم سالم سليمان، صباح فرج سالم السبع، حسن سويلم رافع أبو ماشى، أشرف أحمد سالم حسن، سعيد سليمان عوده عياده، شيماء محمد عبدالله حسن، عماد سليمان عوده عياده، عایشه مسعد احمید حماد، أحمد حريز سليمان سالم، محمد مصطفى غانم سلامه، سلامه محمود سلامه على، سلامه صباح سلامه صبح، على سليمان عوض حجوج، أميره سويلم خليل سلامه، منصور موسى امضيحى زارع، مسفر محمد حمدان على.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، أسماء دفعة جديدة من المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش.

وتضمن البيان كشفا بأسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 24/5/2023 إلى 8/6/2023 وبيان الكشوف بمركز العريش ( ارض وضع يد )، عدد المزارعين 9 مزارع، تبدأ باسم جميلة سلامة مسلم صبيح، وتنتهى باسم احمد سويلم عيد.