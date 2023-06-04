صحة المنوفية: تدريب فرق ترصد الوحدات الصحية على تعريف الترصد وأهميته وأنواعه

المنوفية - محمود شاكر

بدأت اليوم أولى الدورات التدريبية التي من المقرر أن يتم من خلالها تدريب جميع فرق ترصد الوحدات الصحية، ب مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، حيث دربت الدكتورة عبير نشات مدير إدارة الترصد والوبائيات، فرق ترصد وحدات إدارة أشمون وتشمل " طبيب الترصد - ممرضة الترصد - المراقب الصحي " وشمل التدريب تعريف الترصد وأهميته وأنواعه، كما تم شرح أعمال الترصد بالوحدات وواجبات ومسئوليات كل عضو في الفريق بالإضافة إلى شرح قائمة الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها فوراً وتعريف الحالة لبعض الأمراض المكتشفة في الوحدة الصحية.

وشرح مصطفى زكريا مراقب أول الترصد بالمديرية، طرق الإبلاغ والتسجيل على البرنامج القومي لترصد الأمراض المعدية NEDSS وكيفية تحليل البيانات واستخراج تقارير من البرنامج .

وفي نهاية التدريب أكدت الدكتورة عبير نشات، على أهمية الإبلاغ المبكر لأي حالات أمراض معدية أو أي أحداث صحية تؤثر على الصحة العامة وذلك حتى يتسنى سرعة التدخل وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إنتشار الأمراض والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع والمواطنين .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالإهتمام بكل ما يخص الصحة وتماشيا، مع إتجاه الوزارة بمتابعة الجانب الوقائي لتجنب الإصابة بالأمراض وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالإهتمام برفع كفاءة العاملين بالمنظومة الصحية وإشراف الدكتورة رشا خضر ، وكيل المديرية .