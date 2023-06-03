صحة المنوفية: مرور مدير إدارة الطب العلاجى على مستشفى بركة السبع المركزى

المنوفية - محمود شاكر

أجرى الدكتور أحمد سمير مدير إدارة العلاجي، بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية جولة تفقدية بمستشفى بركة السبع المركزي، حيث تفقد أقسام الإستقبال والطوارئ، الأسنان، العيادات الخارجية، والقسم الداخلي، العناية المركزة، كما تواصل مع المرضى وذويهم وتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة كل حسب حالته .

وتفقد الصيدلية وتوافر الأدوية والمستلزمات بها، ومخازن الكلى وتأكد من أن جميع الأجهزة الطبية بالمستشفى تعمل ولا توجد أعطال، من جهة أخرى تابع النظافة العامة للمستشفى وإجراءات السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى وانضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين، وحرص علي تفقد مدى رضاء المرضي عن مستوي الخدمة المقدمة، والنظافة العامة بها .

وتم المرور بإشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، ورافق مدير الطب العلاجى، في المرور الدكتور محمد السباعي نائب مدير المستشفى، ومحمد عبد الباري مسئول العلاقات العامة بها .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتفقد إنتظام سير العمل ومتابعة الانضباط بالمستشفيات، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمتابعة المستمرة لكل ما يخص الصحة بالمنوفية والتأكد من تقديم خدمات طبية تليق بالمواطنين .