"شؤون المسجد النبوى" تسخر طاقتها البشرية والأجهزة الحديثة لخدمة المصلين

وقال "الخضيري" - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، أن الوكالة كثفت جهودها وبرامجها ومبادراتها في خطة الحج لهذا العام 1444 هـ، لا سيما في ظل الزيادة المضطردة في أعداد الزوار والمصلين، وذلك لتحقيق المرونة وضمان سلاسة الأعمال في الظروف المختلفة.

وأضاف أن الوكالة جعلت نصب عينيها خدمة زائري المسجد النبوي لينعموا بالراحة والسكينة، وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقًا لتطلعات القيادة السعودية التي لا تألوا جهدًا في بذل الغالي والنفيس خدمة للحرمين الشريفين.