اليوم السابع
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الأحد، 04 يونيو 2023 03:29 م
أكرم القصاص
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"شؤون المسجد النبوى" تسخر طاقتها البشرية والأجهزة الحديثة لخدمة المصلين

الأحد، 04 يونيو 2023 03:00 م
"شؤون المسجد النبوى" تسخر طاقتها البشرية والأجهزة الحديثة لخدمة المصلين المسجد النبوى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، أن وكالة شؤون المسجد النبوي تحرص على تقديم كافة الخدمات المتميزة وتسخير طاقتها البشرية، والأجهزة الحديثة لخدمة المصلين وقاصدي المسجد النبوي منذ وصولهم حتى مغادرتهم، لينعم الزائرون والمصلون بالراحة والطمأنينة في تأدية عبادتهم.

وقال "الخضيري" - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، أن الوكالة كثفت جهودها وبرامجها ومبادراتها في خطة الحج لهذا العام 1444 هـ، لا سيما في ظل الزيادة المضطردة في أعداد الزوار والمصلين، وذلك لتحقيق المرونة وضمان سلاسة الأعمال في الظروف المختلفة.

وأضاف أن الوكالة جعلت نصب عينيها خدمة زائري المسجد النبوي لينعموا بالراحة والسكينة، وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقًا لتطلعات القيادة السعودية التي لا تألوا جهدًا في بذل الغالي والنفيس خدمة للحرمين الشريفين.

 


المسجد النبوى

السعودية

المسجد الحرام

العمرة



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