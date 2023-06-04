"شؤون الحرمين": اكتمال استعدادات الوكالات النسائية لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام

أ.ش.أ

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اكتمال استعدادات الوكالات النسائية بالمسجد الحرام، لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام، وفق الخطة التشغيلية المعتمدة التي وضعتها الوكالات النسائية والكيانات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكدت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، جاهزية الكوادر البشرية والتقنية لاستقبال ضيوف الرحمن، وحرصهن على تقديم أرقى الخدمات لحجاج البيت العتيق، وسعيهن لخلق بيئة روحانية وإيمانية بأعلى المستويات، وتوفير الإمكانات إداريًا وميدانيًا لحجاج بيت الله الحرام الوافدات من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية أن استقبال الحجيج بالمسجد الحرام يتم وسط منظومة خدمية نسائية متكاملة، مؤهلة تأهيلًا مهنيًا احترافيًا بأهم الكيانات الميدانية، سواءً في إدارة الخدمات الميدانية النسائية، أو في إدارة الحشود والتفويج النسائي، أو في إدارة التوجيه والإرشاد النسائي، وصولًا إلى إدارة اللغات والترجمة النسائية، مع وضع الخطط والمبادرات النوعية الرامية إلى تقديم أجود الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن في هذا الموسم المهم والذي يأتي بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.