اليوم السابع
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سفارة اليونان فى القاهرة تحتفل بحكاية 80 عامًا من التعليم اليونانى بمصر

الأحد، 04 يونيو 2023 12:27 م
سفارة اليونان فى القاهرة تحتفل بحكاية 80 عامًا من التعليم اليونانى بمصر كتاب مدرسة أخيلوبوليوس
كتبت: هناء أبو العز

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ينظم المركز الثقافى اليونانى بالقاهرة احتفالية ثقافية، تحت رعاية سفارة اليونان فى مصر والجمعية اليونانية بالقاهرة، بمناسبة العرض الرسمى الأول وتقديم الطبعة اليونانية من كتاب (مدرسة "أخيلوبوليوس" للبنات بالقاهرة - 80 عامًا من التعليم اليونانى فى مصر 1884-1964)، لمؤلفته الباحثة والصحفية والمؤلفة "ماريا أدامانتيدو"، وذلك يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023، وفى تمام الساعة 7.00 مساءً، بمقر الكشافة اليونانية، بجوار كنيسة القديسين قسطنطين وهيلين بشارع الجلاء.

 

ونشرت السفارة اليونانية بيانًا أشارت فيه إلى أن العرض يليه حفل موسيقى للملحنة اليونانية الشهيرة "إيفانثيا ريبوتسيكا"، تعزف خلاله على كمانها السحرى، بمصاحبة مجموعة من العازفين، وتغنى على موسيقاها اليونانية المولودة فى مصر "ماريلينا روسوغلو".

 

يستعرض الكتاب تاريخ مدرسة البنات العريقة التى كانت رمزا للجالية اليونانية فى القاهرة، ويحتوى على مادة غنية من الصور الفوتوغرافية، وتم إصدار الكتاب تحت رعاية ودعم السيدة "إيكاتيرينى بيليفانتى سوفيانو"، وهى من كبار داعمى الجمعية اليونانية بالقاهرة، وحاصلة على العديد من الألقاب الشرفية من بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس.

 

يقدم للنسخة اليونانية من الكتاب رئيس الجمعية اليونانية بالقاهرة "خريستوس كافاليس"، وتناقشه الكاتبة "ماريا آدمانتيدو" والدكتور "تيودور دينو" أستاذ الدراسات اليونانية الحديثة بجامعة "بوخارست" والحاصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة "تراقيا" اليونانية.

 

وروعى إصدار الكتاب فى مصر فى نفس التوقيت، حيث قام بصياغته فى نسخته العربية المترجم الفورى المتميز "صموئيل بشارة"، ويتم عرض النسخة العربية منه بواسطة الكاتبة "ماريا أدامانتيدو" والمترجم "صموئيل بشارة"، يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، وفى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، وذلك بالقاعة الزرقاء فى الحرم اليونانى بالجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، احتفاء بالمبنى التاريخى الذى كان مقرًا لمدرسة "أخيلوبوليوس" اليونانية للبنات، قبل بيعه سنة 1964 للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 


اليونان

أخيلوبوليوس

مدرسة البنات

التعليم اليونانى فى القاهرة



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