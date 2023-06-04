اليوم السابع
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رئيس موريتانيا يشيد بقيادة مصر الحكيمة فى التعاطى مع قضية مياه النيل (إنفوجراف)

الأحد، 04 يونيو 2023 04:59 م
رئيس موريتانيا يشيد بقيادة مصر الحكيمة فى التعاطى مع قضية مياه النيل (إنفوجراف) الرئيس الموريتانى يشيد بقيادة مصر الحكيمة

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، رئيس موريتانيا محمد ولد الغزوانى، بقصر الاتحادية.

ووجه الرئيس الموريتانى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسى، الشكر للرئيس السيسى على دعوته لزيارة مصر، مؤكدًا أن مصر هى "أرض الكنانة"، مقدمًا التهنئة للرئيس السيسى وللشعب المصرى على الإنجازات العظيمة التى تحققت لمصر فى العهد الميمون للرئيس السيسى.

وأضاف الرئيس الموريتانى:" يحق لنا جميعًا أن نعتز بهذه الإنجازات، فقوة مصر هى قوة الأمة"، متابعًا:" إذا كان الوضع فى مصر حسن، فالوضع عندنا كلنا حسن".

وأكد الرئيس الموريتانى ما تمثله مصر فى وجداننا جميعًا كعرب، كما أن لها مكانة خاصة فى وجدان الموريتاتيين، مشددًا على دور مصر البارز الذى لعبته وما زالت تلعبه فى القضايا الكبرى لأمتينا العربية والإسلامية.

وأكد الرئيس الموريتانى، أن مباحثاته مع الرئيس السيسى تطرقت إلى موضوعات مهمة مثل الأوضاع فى ليبيا والسودان، وكذلك مياه النيل، مثمنًا ما وصفه بـ"صبر مصر" الذى تتحلى به القيادة المصرية وحكمتها فى التعاطى مع هذا الموضوع.

رسائل الرئيس الموريتانى

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