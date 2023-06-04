رئيس جامعة الزقازيق يستقبل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبل الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق اليوم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوفد المرافق له، على هامش حضور مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق، وذلك بحضور الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور ممدوح المسلمى عميد كلية الحقوق، والوكلاء ورؤساء الأقسام بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأعرب رئيس الجامعة، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، مثمنا دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الواضح فى هيكلة وتطوير كافة مؤسسات الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة، محققا رؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى توفير كافة الاستعدادات اللازمة لتحقيق التعاون المشترك بين الجامعة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ومن جانبه أعرب الدكتور صالح الشيخ عن بالغ سعادته بزيارة جامعة الزقازيق، مشيرًا إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق وما تضمه من قامات علمية مرموقة فى مختلف المجالات، متمنيًا لرئيس الجامعة التوفيق والسداد خلال فترة قيادته للجامعة؛ لتحقيق مزيدا من تقدم الجامعة ورفعتها، ومؤكداً على حرصه نحو تعزيز أطر التعاون، وتبادل الرؤى على كافة الأصعدة.

وفى ختام اللقاء، قام الدكتور خالد الدرندلى بإهداء درع الجامعة للدكتور صالح الشيخ، تقديرا لجهوده والدور المتميز الذى يقوم به الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة للوصول إلى كفاءات أكثر فعالية بمختلف القطاعات بالدولة.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة جاءت على هامش حضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مناقشة رسالة دكتوراة بقسم القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة، تحت عنوان ( سلطات رئيس الجمهورية إزاء مجلس النواب فى النظام الدستورى المصرى 2014 "دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة " )، للباحث إسماعيل محمد سامى إبراهيم، باحث شئون قانونية بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث تتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من: الدكتور حمدى على عمر أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، وعميد كلية الحقوق جامعة بورسعيد، وعضو لجنة الخبراء العشرة لوضع الدستور المصرى عام 2014 - "مشرفا وعضوا"، والدكتور محمد أنس جعفر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة بنى سويف الأسبق، ومحافظ بنى سويف الأسبق، ومستشار المجلس الأعلى للجامعات - "رئيسا للجنة"، د محمد صلاح عبد البديع أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، وعضو مجلس النواب السابق " عضوا ".