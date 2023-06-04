رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالمنوفية: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الفقه

المنوفية - محمد فتحى

أكد الشيخ السعيد محمد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، على انتظام سير الامتحانات للثانوية الأزهرية لليوم الثانى على التوالى.

وأضاف الصباغ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لم تتلق أى شكاوى بخصوص مادة الفقة اليوم للقسم الأدبى، مؤكدًا أنه توجد غرفة عمليات بكل إدارة من مراكز المحافظة، متصلة بالغرفة الرئيسية تتابع الامتحانات لحظة بلحظة لحل الشكاوى إن وجدت.

وكان الشيخ السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، قد تابع مقر مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة المنوفية الأزهرية" اليوم الأحد، وذلك للوقوف على مدى سير العمل لاستقبال اليوم الثانى من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، واليوم الاول للقسم الادبى، بعد مرور اليوم الأول للقسم العلمى أمس بحضور كل من عبدالله عجلان مدير إدارة الامتحانات، عماد ابو العينين مدير امن المنطقة، وذلك لمتابعة توفير إجراءات الأمن والسلامة داخل المركز مع الالتزام بكافة الإجراءات الأمنية لتأمين حفظ ونقل صناديق الأسئلة وتوزيعها على اللجان يأتى ذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرى.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية على تفعيل دور الأمن وتواجد فرق العمل المكلفة بتأمين وحراسة مراكز الأسئلة ومراعاة الدقة والانضباط فى العمل، وعلى أعمال التطهير والتعقيم المستمرة للمركز مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، كما وجه المنطقة بتوفير الجو الآمن للطلاب والطالبات، وتنفيذ التعليمات الصادرة بأعمال الامتحانات بكل دقة وحزم، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أى مقصر، ليأخذ كل ذى حق حقه.