اليوم السابع
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رأس البر تستقبل مكتبة مصر العامة المتنقلة خلال الاحتفال بالعيد القومي لدمياط

الأحد، 04 يونيو 2023 03:57 م
رأس البر تستقبل مكتبة مصر العامة المتنقلة خلال الاحتفال بالعيد القومي لدمياط رأس البر تستقبل مكتبة مصر العامة المتنقلة
دمياط معتز الشربيني

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تستقبل مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ مكتبة مصر العامة المتنقلة، والتي قد تم تدشينها ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، وتم تشغيلها برأس البر يومي الأحد 4/6/2023 والأثنين 5/6/2023 بمحيط مسجد الرحمة لخدمة المصطافين ورواد المدينة.
 
يذكر أن  المكتبة المتنقلة مزودة بمجموعة متنوعة من الكتب والامكانيات المتعددة لتقديم الأنشطة الثقافية المختلفة لجميع الفئات والأعمار خاصةً الأطفال ، وذلك في إطار فاعليات المكتبة المتنقلة بمدن المحافظة. مكتبة مصر العامة بدمياط.
 
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
 
رأس البر تستقبل مكتبة مصر العامة المتنقلة
رأس البر تستقبل مكتبة مصر العامة المتنقلة
 

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