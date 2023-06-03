دمياط تستضيف أولى بطولات الخماسي الحديث برأس البر وتكرم الطفلة عاليًا محاربة السرطان

دمياط معتز الشربينى

استضافت رأس البر اول بطولة للخماسى الحديث والتي تقام بمحافظة دمياط، نظمتها منطقة وسط الدلتا للخامسى الحديث بنادى رأس البر وحصل نادى اوليمبيا بقيادة المدير الفنى أحمد جمال شعير الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية على المركز الأول فى مسابقة الليزر رن.

وفى لفتة إنسانية قامت إدارة البطولة بتكريم البطلة عاليا شكرى محاربة السرطان رفقة والديها، وشارك فى توزيع الجوائز الدكتور محمود المتبولى عميد كلية التربية الرياضية جامعة دمياط والدكتور محمد البسطويسي رئيس منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث، وياسر أبو هندية نقيب المحامين بدمياط ورئيس نادي رأس البر والدكتور نبيل خطاب وكيل كلية التربية الرياضية وعدد من رموز الرياضة فى محافظة دمياط.