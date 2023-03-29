ماذا تعرف عن فوائد المشى على العشب حافي القدمين؟

كتبت ايناس البنا

يمكن أن يؤدي المشي حافي القدمين على العشب إلى فوائد متعددة مثل تحسين البصر وصحة القلب ودورة النوم وإدارة مستويات التوتر.

وفقا لموقع " healthline" المشي حافي القدمين يجعل بشرتنا على اتصال وثيق بالأرض. يمكن أن تساعد الأيونات السالبة على الأرض في موازنة أيونات الجسم الإيجابية ، وتحسين صحتنا بعدة طرق، يمكن أن تتراوح من تحسين البصر إلى تقليل التوتر وأكثر من ذلك بكثير. اجعل هذا جزءًا من روتينك الصباحي اليومي لتحسين صحتك العامة.

الفوائد الصحية للمشي حافي القدمين على العشب

يساعد في تقليل التوتر

الإجهاد منتشر على نطاق واسع ومن المعروف أنه يؤدي إلى ظهور حالات صحية مختلفة، من الضروري إجراء تغييرات أو اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل مستويات التوتر في جسمك، طريقة واحدة للقيام بذلك هي المشي حافي القدمين على العشب. هذا يساعد في زيادة الهرمونات السعيدة في جسمك وتهدئة عقلك.

يحسن البصر

كانت هناك زيادة سريعة في وقت الشاشات لدى الأشخاص من جميع الأعمار ، مما أدى إلى زيادة مشاكل العين، يرتبط نظام العصب البصري بأماكن معينة تحت القدمين. وفقًا لعلم الانعكاسات ، يتلقى أصابع القدمين الثاني والثالث أكبر قدر من الضغط أثناء المشي، يساعد ذلك في تعزيز صحة عينيك وتحسين رؤية عينيك، بالإضافة إلى ذلك ، فإن التحديق في لون العشب الأخضر يساعد على استرخاء العينين. الندى على العشب في الصباح مفيد أيضًا لعينيك.

ينظم دورة النوم

فائدة أخرى للمشي حافي القدمين على العشب هي أنه يساعد في تعزيز النوم، يساعد على تنظيم إيقاع القلب في جسمك ويساعد على النوم. عندما يتلامس جسمك مع سطح الأرض ، تقل هرمونات التوتر ، مما يعزز في النهاية النوم الجيد.

يقلل من الألم والالتهابات

إذا كنت تبحث عن طرق بسيطة لتقليل الألم والالتهاب الناجم عن الإصابات ، فحاول المشى حافيا على العشب، من خلال تقليل الالتهاب وتمكين الدم المؤكسج من الدوران بحرية وفعالية في جميع أنحاء الجسم ، تحث هذه الممارسة على التنفيس الفوري الذي يقلل من مستويات الألم بشكل عام.

يحسن صحة القلب

يمكن أن يساعد المشي حافي القدمين على العشب في تحسين صحة قلبك عن طريق خفض ضغط الدم ، وخفض ضغط الدم ، وتنظيم ضربات قلبك، يمكنك إدارة مشاكل قلبك عن طريق جعل التأريض جزءًا من روتينك اليومي.

يعزز نظافة القدم وقوتها

المشي حافي القدمين يمكن أن يزيل السموم من باطن أقدامنا ويزيد من عدد الكائنات الحية الدقيقة الصحية على سطح الجلد ، مما يحسن نظافة القدم.

بالإضافة إلى ذلك ، فهو يشد ويقوي الأوتار والأربطة والعضلات في ربلتك وكاحليك وقدميك، يقلل من فرصة الإصابة ، وآلام الركبة ، ومشاكل الظهر. كما أنه يقوي عضلات المثنية ومفيد لمن لديهم أقدام مسطحة.