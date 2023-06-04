حياة كريمة.. قرية فارس بكوم أمبو تذخر بالمشروعات مع قرب تسليم العمارات السكنية

أسوان- صلاح المسن

تقدم الدولة المصرية، الدعم الكامل للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية لرفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصرى وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات، وتعد هذه المبادرة مشروعاً قومياً وأحد أهم المبادرات الرئاسية التى تهتم بتطوير حياة الإنسان المصرى وتغيير نمط حياته الريفية.

وتعمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على تغيير الواقع داخل القرى الأكثر احتياجا فى كل ربوع الريف المصرى، وجهود كبيرة توليها القيادة السياسية، فى توفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

ومبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية، فى تاريخ الدولة المصرية، التى نجحت فى توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أنشطة المبادرة. واقتربت مشروعات حياة كريمة فى أن تؤتى ثمارها، حيث تم قطع شوط كبير فى أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالعديد من قرى ونجوع محافظة أسوان المستهدفة، والمشاريع التنموية، تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة والتى تهدف للارتقاء بمعدل تطور قرى الريف المصرى، وحولت مشروعات حياة كريمة، الأحلام إلى واقع ملموس بعد نهو المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية المصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية فى قرى ونجوع محافظة.

ومن القرى المدرجة قرية فارس بكوم امبو، التى تذخر بالعديد من المشروعات التنموية، وقرية فارس تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة، وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية مختلف القطاعات الخدمية منها، إحلال وتجديد مكتب بريد فارس، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة الحلفايا الابتدائية، وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية حيث يجرى انجاز مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بطول 6 كيلو متر لكل مشروع، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى، ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، والذى يأتى ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان.

حيث يضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن بينما مجمع الخدمات الزراعية يأتى ضمن 31 مجمع، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن للأسمدة.

ويجرى العمل بنقطة الإسعاف ومشروع تطوير مركز الشباب، ومن المشروعات الجارية بقرية فارس بكوم أمبو ومشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى المساعدة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء لوحة توزيع الكهرباء، ومشروع إنشاء العمارات السكنية (سكن كريم)و مشروع رفع كفاءة وحدة المطافئ، وأيضاً مشروع تطوير مدرسة الصباحية الابتدائية، وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بقرية فارس وتوابعها، لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء، علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب. ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.