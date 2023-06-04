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تيسير مطر لـ "إكسترا نيوز": القائمة المغلقة المطلقة تريح الناخب والمرشح والأحزاب

الأحد، 04 يونيو 2023 08:34 م
تيسير مطر لـ "إكسترا نيوز": القائمة المغلقة المطلقة تريح الناخب والمرشح والأحزاب تيسير مطر
كتب الأمير نصرى

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قال النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، نحن كأحزاب عقدنا عدة اجتماعات مع بداية الحوار الوطنى ووصلنا لرؤية خاصة بالانتخابات منها النظام الانتخابى واستقرينا على القائمة المغلقة المطلقة.
 
وأضاف تيسير مطر خلال استضافته ببرنامج الحوار الوطنى على قناة إكسترا نيوز، أن القائمة تريح الناخب والمرشح والأحزاب، فهى الأنسب فى هذه الظروف، لافتا إلى أنه تم تقديم مقترح للحوار الوطنى على اعتبار أن وجهة نظرنا فى القائمة أن يزيد عدد القطاعات فيها وتقل عدد الدوائر على حسب معيار المقعد الواحد.
 
وتابع، قدمنا مقترح بزيادة عدد السكان، فنرى زيادة عدد النواب على اعتبار زيادة عدد السكان، وذلك من أجل أن يكون للأحزاب دور والتواجد فى القوائم، وبالتالى يستطيع المنافسة والنزول فى الشارع وتركنا كل ذلك للمشرع.
 
 
 

الاحزاب

الحوار الوطنى

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