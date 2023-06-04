توقيع الكشف الطبى والعلاجى المجانى لـ 2723 مواطنا بالقوافل الطبية بقرى أسوان

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً فى المناطق النائية، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، والتى تقوم بتنفيذها مديرية الشئون الصحية حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية القراريش التابعة لمركز كوم أمبو، وقرية الرقبة التابعة لمركز دراو، وقد استمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ 2723 مواطنا ومواطنة.

ولفت وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

من ناحية كانت قد اجتمعت، اللجنة التنسيقية للسكان بأسوان، فى إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتفعيل دور الإستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم بترأس اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان بحضور مسئولى الجهات المختصة، وذلك لمتابعة التقرير الربع سنوى الخاص باللجنة، والجهود المتعلقة بتكثيف الأنشطة السكانية والندوات التوعوية داخل القرى والنجوى للتعريف بمحاور الإستراتيجية القومية للسكان الخمس، والمتمثلة فى محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ومحور صحة الشباب والمراهقين، وأيضاً محور التعليم والمعرفة والوعى المجتمعى وتمكين المرأة.

ومن جانبها أكدت السكرتير العام فى "تصريحات صحفية" بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان تم تكليف الجهات المعنية لإمداد مديرية الأوقاف بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالموضوعات المجتمعية والحياتية المختلفة، وكيفية وطرق علاجها، ليتم التركيز عليها، وتناولها فى الجزء الثانى من خطبة الجمعة أو عقب انتهاء صلاة الجمعة، ومن أبرزها التعريف بأهمية التعامل مع القضية السكانية وتنظيم الأسرة، وتكثيف الوعى نحو التفاعل الإيجابى معها.

مشيرة إلى أهمية زيادة عدد الجمعيات العاملة فى مجال تنظيم الأسرة بهدف تنشيط دور تلك الجمعيات، وتقديم خدمة متميزة للسيدات وزيادة أعداد المستفيدين، فضلاً عن ضم وحدة أيادى مصر كعضو من أعضاء اللجنة التنسيقية لما تقدمه من خدمات متنوعة وجادة للمرأة المعيلة، وهو الذى يتوازى مع العمل على تكثيف الندوات التوعوية الخاصة بالأمهات للتأكيد على كيفية حماية الأبناء، وأهمية النظافة العامة، وإبراز دور الأم فى التربية السليمة لأبنائها.