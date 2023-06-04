اليوم السابع
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تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم برياض الأطفال والتسجيل الإلكترونى بالدقهلية

الأحد، 04 يونيو 2023 07:00 ص
تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم برياض الأطفال والتسجيل الإلكترونى بالدقهلية رياض الأطفال - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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 بدأت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، برئاسة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، باستقبال طلبات التقديم لمرحلة رياض الأطفال، والتسجيل الإلكترونى.

ووجه الدكتور محمد النجار مدير إدارة رياض الأطفال بالمديرية، خلال ورشة عمل لرؤساء أقسام رياض الأطفال بالإدارات التعليمية، بمدرسة الشهيد مصطفى الجوهرى التجريبية للغات، بحضور جيهان عمر سليم مدير مرحلة رياض الأطفال بالمديرية، وسهير جبريل موجه عام رياض الأطفال بالمديرية، وأحمد عطيه مدير إدارة الإحصاء بالمديرية، وقدم عطية شرحا وافيا لطريقة التسجيل الإلكترونى للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال عبر التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأوضحت جيهان عمر الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال التقديم لرياض الأطفال 2023/2024.

بعد فتح باب التقديم والتسجيل على الموقع الإلكترونى يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية للعام 2023/2024

يتم تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل وصور منها 

صورة سارية لبطاقة الشخصية للأب والأم 

8  صور شخصية مقاس 8 فى 6

وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق 

حضور الأب لتقديم الأوراق عند قبول الطفل وفى حالة سفرة الاب أو الطلاق تقدم الأم الولاية التعليمية 


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