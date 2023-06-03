فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية بالدقهلية.. تعرف على الأوراق المطلوبة

الدقهلية شريف الديب

بدأت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما، وأشارت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لأن الأوراق المطلوبة للتظلمات هي..

1) صورة بطاقة ولى الأمر

2) رقم جلوس الطالب

3)اسم اللجنة التى أدى الامتحان بها

4) دفع رسم تظلم لكل مادة مبلغ 35 جنيها

5)استلام استمارة من خزينة الإدارة

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اعتمد اليوم نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" الدور الأول" للعام الدراسي 2023 بنسبة نجاح بلغت87.5٪، وذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث أوضح وكيل الوزارة أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام عدد 123812 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة نجح منهم 108296 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 87.5٪.

وقد أجرى "محافظ الدقهلية" اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات العشرة الأوائل من أبناء المحافظة هنأهم على نجاحهم وتفوقهم وتمنى لهم مستقبلا باهرا ومزيدا من التفوق والتميز في مراحلهم التعليمية القادمة.

وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.