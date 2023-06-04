انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من "حقك تنظمى" في الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشى

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انطلاق المرحلة الأولى من حملة " حقك تنظمى " خلال الفترة من 4 : 8 يونيو، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 9 إدارات هى "منية النصر- ميت غمر - تمى الأمديد - محلة الدمنة - الجمالية- المطرية - المنصورة - نبروه - بلقاس".

وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.