اليوم السابع
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انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من "حقك تنظمى" في الدقهلية

الأحد، 04 يونيو 2023 04:17 م
انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من "حقك تنظمى" في الدقهلية حملة حقك تنظمى
الدقهلية _محمد الحبشى

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 4 : 8 يونيو، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.
 
وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية  إلى أن المرحلة الأولى  تستهدف 9 إدارات هى "منية النصر- ميت غمر - تمى الأمديد - محلة الدمنة - الجمالية- المطرية - المنصورة - نبروه - بلقاس".
 
وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.
 
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.
 
انطلاق فاعليات مبادرة حقك تنظمي بالدقهلية
انطلاق فاعليات مبادرة حقك تنظمي بالدقهلية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

حقك تنظمي
حقك تنظمي

علي هامش المبادرة
علي هامش المبادرة

 


مديرية الصحة

صحة الدقهلية

حفك تنظمي

تنظيم الأسرة

المشروع القومي

تنمية الأسرة المصرية

مبادرات رئاسية



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