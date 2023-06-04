انطلاق حملة "حقك تنظم" ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" لخدمات تنظيم الأسرة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ستنطلق اليوم الأحد، تحت شعار "حقك تنظمي"؛ لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزارة الصحة والسكان والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة بالوزارة.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة،عن طريق والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات.

وأضافت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام ادارة تنظيم الاسرة أنه سيتم توقيع الكشف الطبى وتقديم خدمات تنظيم الاسرة بالعيادات المتنقلة و اخصائيين فى الوحدات الثابتة والمستشفيات و توفير وسائل تنظيم الاسرة الحديثة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي

وأشارت أن الحملة ستكون على مستوى جميع ادارات المنيا الصحية على مرحلتين، تبدأ المرحلة الاولى من الأحد 4 يونيه حتى الخميس 8 يونيه في مراكز مغاغة ومطاي و العدوة و ديرمواس و المنيا.

وتبدأ المرحلة الثانية من 11 يونيه حتى 15 يونيه 2023 فى بني مزار وسمالوط وأبو قرقاص وملوى.