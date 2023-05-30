صحة المنيا تواصل تنظيم قافلة طبية لأهالى قرية شلقام بمركز بنى مزار ضمن حياة كريمة

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية شلقام التابعة لمركز بني مزار على مدار يومين متتالين والتى بدأت أمس وتستمر إلى يوم 30 من شهر مايو، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.