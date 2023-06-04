انتظام دخول طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية لأداء الامتحانات بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، انتظام دخول طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبى فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2022-2023، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى امتحاناتهم فى مادتى الفقه والحديث.

وترأس الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعاً تنظيمياً ضم رؤساء لجان الشهادة الثانوية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الازهرية؛ للتأكيد على التعليمات الخاصة بالامتحانات، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

يذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمى والأدبى 141509 طلاب، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمى من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالى 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن الامتحانات تجرى بـ10 لجان امتحانية موزعة على محافظة الإسكندرية .

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 القسم العلمي:

-السبت 3 يونيو 2023: امتحان مادتى الفقه والحديث ومدة كل امتحان ساعتين.

-الاثنين 5 يونيو 2023: امتحان مادة القرآن الكريم ومدة الامتحان ساعتين.

-الأربعاء 7 يونيو 2023: امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية ومدة الامتحان ساعتين.

-السبت 10 يونيو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية ومدة الامتحان 3 ساعات.

-الاثنين 12 يونيو 2023: امتحان مادة الاستاتيكا ومدة الامتحان ساعتين.

-الأربعاء 14 يونيو 2023: امتحان الأدب والنصوص ومدة الامتحان ساعتين.

السبت 17 يونيو 2023: امتحان مادة الأحياء ومدة الامتحان 3 ساعات.

الاثنين 19 يونيو 2023: امتحان مادة التفاضل والتكامل ومدة الامتحان ساعتين.

الأربعاء 21 يونيو 2023: امتحان مادة النحو ومدة الامتحان ساعتين.

السبت 24 يونيو 2023: امتحان مادة الكيمياء ومدة الامتحان 3 ساعات.

الإثنين 26 يونيو 2023: امتحان مادة الديناميكا ومدة الامتحان ساعتين.

الاثنين 3 يوليو 2023: امتحان مادة الفيزياء ومدة الامتحان 3 ساعات.

الأربعاء 5 يوليو 2023: البلاغة ومدة الامتحان ساعتين.

ننشر جدول الثانوية الأزهرية 2023.. انطلاق امتحانات نهاية العامة فى الاسكندرية غداً

السبت 8 يوليو 2023: امتحان مادة التوحيد ومدة الامتحان ساعتين.

الأثنين 10 يوليو 2023: امتحان مادة الصرف ومدة الامتحان ساعتين.

الأربعاء 12 يوليو 2023: التفسير ومدة الامتحان ساعتين.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 القسم الأدبي:

الأحد 4 يونيو: مادتى الفقه والحديث.

الثلاثاء 6 يونيو: مادة القرآن الكريم.

الخميس 8 يونيو: ماد البلاغة.

الأحد 11 يونيو: مادة الجغرافيا (للمبصرين فقط).

الثلاثاء 13 يونيو: مادة النحو.

الخميس 15 يونيو: مادة التفسير.

الأحد 18 يونيو: مادة التاريخ.

الثلاثاء 20 يونيو: مادة الفلسفة والمنطق.

الخميس 22 يونيو: مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

الأحد 25 يونيو: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 4 يوليو: مادتى الصرف والإنشاء.

الخميس 6 يوليو: مادة التوحيد.

الأحد 9 يوليو: مادة اللغة الأجنبية الثانية.