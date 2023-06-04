النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة طفل قتله شاب بالمرج

كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية لجثة طفل لقى مصرعه على يد جاره فى منطقة المرج، بعد أن قام المتهم باستدراجه إلى سطح العقار المقيم به وقتله ووضع جثته داخل صبة خرسانة .

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قتل طفل أعلى سطح عقار، والتمثيل بجثته، ودفنه داخل صبة خرسانة لإخفاء معالم الجريمة.

بداية تفاصيل تلك الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجله “مروان، 10 سنوات” عن المنزل بدائرة القسم، والعثور عليه أعلى سطح عقار جاره أسفل خرسانة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل أعلى سطح عقار به عدة إصابات، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن جار المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة، وأنه استدرج الضحية لسطح عقاره وقام بالتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وأضافت التحريات أن المتهم عقب قتل الطفل قام بالتمثيل بالجثة بالصب عليها خرسانة لإخفاء الجثة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.