المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب محل لحيازته هيروين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، صاحب محل سايبر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاح ناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 3042 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 959 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد س م ال، 37 سنة، صاحب محل سايبر، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 18 مارس الماضي، وبدائرة قسم أول الزقازيق، أحرز بقصد الاتجار مخدر هيروين، وسلاح ناري (فرد خرطوش) للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، وذلك حال حيازته 67 كيس من مخدر الهيروين وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار، وتبين حيازته للمخدرات بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة قسم أول الزقازيق، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.