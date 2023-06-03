الحبس سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لمتهمين بتزوير شهادة دراسية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهمين بتزوير شهادة دراسية، وذلك بمعاقبة المتهم الأول حضوريًا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وألزمته بالمصاريف الجنائية، والمتهم الثاني غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وسامح لاشين، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 6079 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 2818 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: سيف ال م م ال، 24 سنة، ورضا إ ك أ، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 6 يوليو الماضي وبدائرة قسم أول الزقازيق، وحال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة تقديرات الدراسة لسنة 2021 المنسوب صدورها إلى المعهد العالى للدراسات النوعية في مصر الجديدة.

جاء في أمر الإحالة أن التزوير كان بطريق الاصطناع الكلي لشهادة التقديرات الدراسية بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة بان أمده الأول بالبيانات المراد إثباتها فدون بها تلك البيانات وزيلت بتوقيعات منسوبة زورا للمختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام وعلامات تلك الجهة مع علمهما بذلك التزوير.

واستعمل المتهم الأول المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما أعد من أجله، مع علمه بتزويره و ذلك بأن تقدم به للمختصين بقطاع الاحوال المدنية بالشرقية لتغير المهنة ببطاقة الرقم القومى خاصته لإثبات بها بيانات مزورة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات