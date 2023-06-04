المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الأفيون بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ص.س.ص" عامل و"م.ا" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والافيون والحشيش بدائرة المركز وترويج بضاعتهما على المتعاطين وراغبى الشراء من الشباب وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو وقطع من الحشيش والافيون كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.