المؤبد لـ10 والسجن 15 سنة لمتهم و3 سنوات لآخرين كونوا خلية إرهابية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

عاقبت محكمة جنايات المحلة الدائرة الخامسة برئاسة المستشار جهاد الالفي، وعضوية المستشارين ايمن يونس أبو زيد ومحمود الغازولي وهيثم رضا خلية إرهابية تضم 14 متهما بالسجن مابين 3 سنوات لـ السجن المؤبد، لادارتهم ورشة لتصنيع المتفجرات والتي اسفر أعمال تفتيشها عن استشهاد امين شرطة بقطاع الحماية المدنية.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين لاشتراكهم فيما بينهم وتكوين خلية ارهابية تخصصوا في تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات متخذين من مزرعة دواجن مسرحا لارتكاب جرائمهم.

كانت الاجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بسماع دوي انفجار داخل مزرعة واثناء الفحص استشهد أمين شرطة أثناء فحص عبوة متفجرة.

وتحدد جلسة اليوم لمحاكمة 4 متهمين حضوريا حيث قضت المحكمة بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد والسجن 15 سنة لمتهم والسجن 3 سنوات لمتهمين آخرين والمؤبد غيابيا لباقي المتهمين.