القبض على مدير شركة اختلس 5 ملايين جنيه من جهة عمله بالأزبكية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاستيلائه على قطع غيار سيارات من مخزن الشركة عمله، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (مالك مؤسسة لقطع غيار السيارات – مقيم بمحافظة الجيزة) بتضرره من (مدير فرع الشركة - الكائن بدائرة القسم) لقيامة باختلاس كمية كبيرة من قطع غيار السيارات تُقدر بمبلغ مالي (5 ملايين جنيه) من داخل المخزن الخاص به الكائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب السيد محمد العمدة، أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بمغافلة المجنى عليه حال سفره ونقل تلك البضائع من مخزن الشركة إلى أحد المخازن المؤجرة الكائن بالعقار بدائرة القسم.

كما تم بإرشاده العثور على كافة المسروقات بالمخزن المشار إليه ، وباستدعاء المبلغ حضر ، وتعرف على المسروقات واتهمه بالسرقة.