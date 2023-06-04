العراق وسوريا يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية السورى فيصل المقداد، مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وذكر المكتب الإعلامي للسودانى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن المقداد نقل إلى السوداني تحيات الرئيس السوري بشار الأسد، كما نقل دعوته للسوداني لزيارة دمشق من أجل البحث في مزيد من آفاق التعاون الثنائي وتنسيق العمل المشترك نحو ترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأشار السودانى إلى أهمية وحدة الأراضى السورية بالنسبة للعراق، وترابط الأمن الوطني العراقي بأمن سوريا، مؤكدا الاستعداد التامّ لمساعدة الشعب السورى فى تجاوز معاناته وأزماته.



من جانبه، أعرب المقداد عن دعم بلاده خطوات العراق ودوره المحوري في المنطقة، وجهوده لتوطيد العلاقة بين الأشقاء العرب وبين دول المنطقة، مؤكدا الرغبة في العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، وتبادل المعلومات فيما يتعلق بمكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، ورعاية ملف اللاجئين.



وأعرب وزير الخارجية السورى عن تقدير حكومة بلاده لمواقف العراق الداعمة لسوريا في مواجهة الأزمات، وفي استضافته عددا كبيرا من المواطنين السوريين.



وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، على عمق العلاقات بين العراق وسوريا وتعزيزها بمختلف المجالات.



وذكر بيان لمجلس القضاء أن زيدان استقبل المقداد والوفد المرافق له، حيث بحثا استكمال النقاشات التي أجراها رئيس المجلس خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا.