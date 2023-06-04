اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 يونيو 2023 10:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خلال أبريل الماضي..

الصحة: تقديم خدمات طب الأسنان لـ1.2 مليون مواطن بالوحدات الصحية والمستشفيات

الأحد، 04 يونيو 2023 10:18 ص
الصحة: تقديم خدمات طب الأسنان لـ1.2 مليون مواطن بالوحدات الصحية والمستشفيات وزارة الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ مليون و202 ألف مواطن من خلال عيادات الأسنان في الوحدات الصحية والمستشفيات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال شهر أبريل الماضي.
 
 وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم عقد 6 آلاف و787 ندوة تثقيفية وتوعوية متخصصة، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان للمواطنين المترددين على وحدات طب الأسنان بجميع المحافظات، حيث قامت بتوعية 66 ألفا و558 مواطنا.
 
وأضاف «عبدالغفار»، أنه وفقًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، برفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الأسنان، تم المرور على وحدات طب الأسنان وأقسام الأسنان بالمستشفيات بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام الأسنان للوقوف على الخدمات ذات الجودة العالية والأماكن التي تحتاج لتجديد أو استحداث خدماتها، منوهاً إلى تفعيل الميكنة وتوحيد نماذج الفحص والتسجيل الطبي والمستلزمات الخاصة شهريًا بكل عيادة لطب الفم والأسنان على مستوى الجمهورية، ضمن النظام الالكتروني الموحد.
 
ومن جانبه، أشار الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى أنه تم تدريب 175 طبيب أسنان على أحدث الخدمات، لرفع كفاءتهم، بما ينعكس إيجابياً على الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، كما تم تدريب 774 طبيب أسنان بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
 
 

وزارة الصحة

طب الأسنان

الوحدات الصحية

شهر أبريل



الموضوعات المتعلقة

نقيب صيادلة الغربية: نطالب وزير الصحة بسرعة تعديل بطاقات التوصيف الوظيفى

السبت، 03 يونيو 2023 12:14 م

الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال.. وزارة الصحة تقدم الخدمات لفحص 4 ملايين و600 ألف طفل ضمن المبادرة.. حسام عبد الغفار: زيادة عدد مراكز الإحالة لـ34 مركزا لعلاج المواليد

السبت، 03 يونيو 2023 08:00 ص

وزير الصحة اليمني يؤكد ضرورة استمرار المشاريع الداعمة من المانحين

السبت، 03 يونيو 2023 12:00 ص

وزير الصحة يشهد تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب كوادر الوزارة بالأكاديمية الوطنية للتدريب

الخميس، 01 يونيو 2023 11:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة